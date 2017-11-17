الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية السائقين إلى توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة في مناطق متفرقة في الدولة.

وتوقع المركز في - بيان اليوم – ان يكون الطقس من اليوم الجمعة إلى الأحد المقبل غائما جزئيا مع استمرار تكون السحب على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة خاصة اليوم وغدا وتنحصر يوم الأحد على بعض الجزر الغربية والبحر.

كما توقع المركز أن تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط أحيانا خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/ في الساعة والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب مع السحب الركامية في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوما الاثنين والثلاثاء المقبلين فسيكون الجو صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتزداد كميات السحب تدريجيا يوم الثلاثاء ليلا على الجزر وشمال الدولة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وسرعتها من 12 إلى 22 تصل إلى 35 كم/ في الساعة والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.