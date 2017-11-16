"الشباب وأمن الإنترنت" أكبر حلقة شبابية في العالم

يقيم مجلس شباب شرطة أبوظبي أكبر حلقة نقاشية حول الجرائم الإلكترونية "الشباب وأمن الإنترنت" في 19 نوفمبر الجاري. وستناقش الحلقة، التي تعد الأكبر في العالم، محاور عديدة تهم جيل الشباب والتحديات التي تواجههم في عصر الإنترنت.

تعقد الحلقة، التي ستدخل موسعة غينيس للأرقام القياسية، في "مبادلة أرينا" بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني ومجلس الإمارات للشباب.