الإمارات ومالي توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ومكافحة الارهاب

وقعت دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مالي مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ومكافحة الارهاب.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية في قصر الشاطئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وفخامة إبراهيم بوبكر كايتا رئيس جمهورية مالي الصديقة .ووقع الاتفاقية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي ساليف تراوري وزير الأمن والوقاية المدنية المالي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية الإماراتية ووزارة الأمن والوقاية المدنية في مالي بما يتعلق بمكافحة أشكال الجرائم، وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الشرطية. حضر مراسم توقيع الاتفاقية معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي والوفد المرافق لرئيس مالي.