دفاع مدني رأس الخيمة يسيطر على حريق مصنع أصباغ

تمكنت فرق الدفاع المدني برأس الخيمة، أمس، من السيطرة على حريق اندلع في مستودع أصباغ إحدى المصانع في منطقة الغيل الصناعية بالمناطق الجنوبية للإمارة، من دون تسجيل إصابات بشرية.

وأوضح العميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد باحتراق مستودع في منطقة الغيل الصناعية، وعلى ضوئه انتقلت سيارات الدفاع المدني والتدخل السريع والإسعاف إلى موقع الحادث وباشرت بمكافحة الحريق والسيطرة عليه خلال 30 دقيقة من تلقي البلاغ، دون وقوع إصابات جسمانية.

وأشار إلى أن سرعة استجابة فرق الإطفاء بمركز الغيل تسانده فرق مركز كدرا ومركز المنامة التابع لإمارة عجمان، للبلاغ ساهم بالسيطرة على الحريق بشكل قياسي ومنع انتشار النيران وامتدادها للمصانع والمستودعات المجاورة، حيث تم تسليم موقع الحادث للجهات المختصة للتحقيق في الواقعة، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.