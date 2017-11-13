فتح التسجيل في مسابقة «المغامرة الإلكترونية»

أعلن جهاز استخبارات الإشارة «الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني سابقاً» عن بدء التسجيل في النسخة الخامسة من المسابقة السنوية «المغامرة الإلكترونية» وهي المسابقة السيبرانية التي دأب الجهاز على تنظيمها سنوياً لطلبة المدارس والجامعات.

ودعا الجهاز الشباب الطموح والمحب للمغامرة إلى المسارعة للتسجيل في المغامرة التي تتكون من مسابقتي «تحدي المدارس» و«تحدي الجامعات» وتهدف إلى تشجيع وتحفيز الجيل القادم من المهتمين بمجال الأمن الإلكتروني وتطوير مهاراتهم الفنية في هذا المجال الديناميكي.

وتعد مبادرة المغامرة الإلكترونية بمثابة برنامج تعليمي ترفيهي في مجال الأمن الإلكتروني يحتوي على أنشطة متنوعة من ضمنها تحديات إلكترونية وجملة من التدريبات المختلفة وانتهاء بالمسابقة النهائية التي تستقطب طلبة المدارس والجامعات لممارسة مهاراتهم في مجال الأمن الإلكتروني بهدف بناء ثقافة وطنية حول أهمية الأمن الإلكتروني والحفاظ عليه والمساهمة في حماية أمن الدولة السيبراني.

وتنقسم المسابقة إلى تحدي الجامعات وتحدي المدارس لبناء جيل من خبراء الأمن الإلكتروني وصقل مهاراتهم وتعمل على رفع قدرات طلبة الجامعات التقنية في مجال الأمن الإلكتروني، حيث تأخذ المسابقة شكل تمرين سيبراني يقوم فيه المشاركون بالدفاع عن شبكاتهم ضد الاختراقات، بينما يتم استهداف المعلمين والطلبة في برنامج تحدي المدارس لرفع مستوى معرفتهم في الأمن الإلكتروني.

ويتم خلال فعاليات المسابقة تسليط الضوء على الوظائف المختصة بالأمن الإلكتروني وإتاحة الفرصة للطلبة لتحقيق التميز عند الالتحاق بالبرامج الجامعية المتعلقة بهذا المجال.