محمد بن راشد يستقبل الرئيس الكولومبي ويشهدان توقيع اتفاقيتين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي - فخامة الرئيس خوان مانويل سانتوس رئيس جمهورية كولومبيا والوفد المرافق حيث تبادل سموه والرئيس الضيف الحديث حول مجمل العلاقات الثنائية بين دولة الامارات وكولومبيا وسبل دفعها الى مستويات أعلى في مختلف أشكال التعاون التجاري والاقتصادي والسياحي والاستثماري .

وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ..فخامة الرئيس الكولومبي على دوره الايجابي في تحقيق عملية السلام والاستقرار في بلاده بعد عقود طويلة من النزاع والاقتتال الداخلي متمنيا سموه لهذا البلد الصديق دوام التقدم والرخاء والاستقرار وتحقيق التنمية لشعبه.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفخامة الرئيس خوان مانويل سانتوس رئيس جمهورية كولومبيا مراسم التوقيع على اتفاقيتين ثنائيتين بين البلدين الأولى بشأن منع الازدواج الضريبي والثانية تتصل بزيادة وحماية الاستثمارات المتبادلة .

وقع الاتفاقيتين معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومن الجانب الكولومبي معالي موريسيو كارويناس سانتا ماريا وزيرة المالية ومعالي ماريا لورينا وزير التجارة والصناعة والسياحة.

وقد بارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفخامة الرئيس الكولومبي الاتفاقيتين وأعربا عن أملهما بأن يؤسسا لمد جسور للتعاون البناء بين البلدين خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة وقطاع الابتكار والتقنيات الحديثة .

حضر اللقاء ومراسم التوقيع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة محمد عيسى القطام الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا وسعادة فيحان الفايز شلهوب سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة .