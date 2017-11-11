الإمارات أول دولة في العالم تحصل على الاعتماد الكندي الماسي لمراكز طب الأسنان

حصلت دولة الإمارات على الاعتماد الكندي الماسي لجميع المراكز التخصصية بطب الأسنان التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع كأول مؤسسة صحية في العالم خارج كندا تحصل على هذا الإعتماد الرفيع وذلك في إنجاز غير مسبوق والأول من نوعه على مستوى العالم.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم أن هذا الإنجاز جاء بناء على التقرير الذي قدمه فريق الخبراء الكندي كنتيجة للتقييم التفصيلي الذي قام به فريق متخصص من الاعتماد الكندي لجميع المراكز التخصصية لطب الأسنان حيث شمل التقييم المعايير الدولية التي تخص التزام الإدارة بالجودة وسلامة المرضى وإدارة الأدوية ومكافحة العدوى والسلامة المهنية حيث كانت نتيجة هذا التقييم حصول وزارة الصحة ووقاية المجتمع على نسبة 97 في المائة من الالتزام بهذه المعايير الدولية.