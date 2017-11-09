"الخارجية" تؤكد ضرورة التزام مواطني الدولة بعدم السفر إلى لبنان

المصدر:
  • أبوظبي - وام
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أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مجددا في بيان لها اليوم ضرورة الالتزام الكامل من قبل مواطني الدولة بعدم السفر إلى لبنان من دولة الإمارات أو من أية وجهة أخرى.

 

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