"الخارجية" تؤكد ضرورة التزام مواطني الدولة بعدم السفر إلى لبنان

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مجددا في بيان لها اليوم ضرورة الالتزام الكامل من قبل مواطني الدولة بعدم السفر إلى لبنان من دولة الإمارات أو من أية وجهة أخرى.
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مجددا في بيان لها اليوم ضرورة الالتزام الكامل من قبل مواطني الدولة بعدم السفر إلى لبنان من دولة الإمارات أو من أية وجهة أخرى.
دعت المملكة العربية السعودية، الخميس، رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراً. وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أنه
دعت وزارة الخارجية الكويتية، الخميس، مواطنيها الموجودين في لبنان إلى مغادرته فورا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مجددا في بيان لها اليوم ضرورة الالتزام الكامل من قبل مواطني الدولة بعدم السفر إلى
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتزداد كميات السحب أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع فخامة إيمانويل ماكرون
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" - في قصر سموه بزعبيل بعد ظهر اليوم - الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية والوفد المرافق.
استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة - في قصر البحر اليوم - برجيت ماكرون حرم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور الدولة حاليا.
أجرى مستشفى برجيل للجراحة المتطورة، أول عملية جراحية لاستبدال كامل مفصل الكتف لأحد المرضى وذلك من قبل الدكتور
حذرت القیادة العامة لشرطة الشارقة ، أفراد المجتمع بعدم إعطاء أیة معلومات أو بیانات شخصیة أو مصرفیة لأي شخص كان ، عبر
ضبط مركز شرطة خورفكان الشامل بالتعاون مع قسم التحریات والمباحث الجنائیة بإدارة شرطة المنطقة الشرقیة ، شاباً مواطناً قاد
توفي شخص وأصيب (8) آخرين في حوادث مرورية متفرقة وقعت على شوارع دبي خلال اليومين الماضيين.
تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من إخماد حريق شب في أحد المراكب دون وقوع اي إصابات تذكر.
سجلت شرطة دبي رقما قياسا جديدا بعدما نجح موظفوها في جر طائرة تابعة لطيران الإمارات. ونجح 56 شرطيا من القيادة العامة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن دولة الإمارات تعتبر من أكبر حلفاء الجمهورية في المنطقة، وأن وجود قاعدة عسكرية فرنسية متمركزة في العاصمة أبوظبي هو دليل على تمسك الجمهورية بالتزاماتها تجاه حلفائها.