محمد بن راشد ومحمد بن زايد والرئيس الفرنسي يفتتحون " متحف اللوفر أبوظبي "

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  • وام
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افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "  وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - مساء اليوم في العاصمة أبوظبي - متحف اللوفر أبوظبي.

حضر الافتتاح .. الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية وعدد من ممثلي الدول الشقيقة والصديقة.

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