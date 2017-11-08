رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء الجمعة

وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة - حفظه الله - بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة، الساعة 11:30 صباحاً، الموافق 2017/11/10م.
وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة - حفظه الله - بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة، الساعة 11:30 صباحاً، الموافق 2017/11/10م.
وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة - حفظه الله - بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة، الساعة 11:30
نفت الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسية الشائعات التي يتداولها البعض عبر تطبيقات الهواتف المحمولة ومواقع التواصل
انتخبت الدول الأعضاء المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية لعام 2017 بالإجماع مؤخراً، السكرتير الثالث في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة حصة العتيبي، كأحد نائبي رئيس مؤتمر إعلان التبرعات لعام 2017.
كشف مجمع دبي للمعرفة وجمعية إدارة الموارد البشرية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكبر جمعية احترافية للموارد البشرية في
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك
عقد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه في موقع
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أهمية المبادرات التفاعلية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقوف دولة الامارات العربية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات
استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، بقصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ