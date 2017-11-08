رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء الجمعة

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وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة - حفظه الله - بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة، الساعة 11:30 صباحاً، الموافق 2017/11/10م.

 

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