انطلاق منتدى الإعلام الإماراتي وسط حضور كبير

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت اليوم فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى الإعلام الإماراتي في مركز دبي التجاري العالمي في دبي، بمشاركة كافة مكونات القطاع الإعلامي في الدولة من قيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والكُتّاب والمفكرين لمراجعة الأداء الإعلامي.

منى بوسمرة: يجب على الإعلام تطوير أدواته للوصول إلى الشباب بهدف توعيتهم وتعزيز مسؤوليتهم بالوطنية

#منى_بوسمرة: في ظل الأزمات الأخيرة يجب على الإعلام تطوير أدواته للوصول إلى الشباب بهدف توعيتهم وتعزيز مسؤوليتهم بالوطنية @MunaBusamra pic.twitter.com/boZDN0X6cB — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 6, 2017

#منى_بوسمرة إعلامنا يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في مواجهة إعلام مفبرك يحاول تشويه سمعتنا يديره بلد جار جمعتنا به روابط الأخوة @MunaBusamra pic.twitter.com/ndewSymqCO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 6, 2017

سعيد الريسي مؤثر إعلامي: مواقع التواصل ساهمت بشكل كبير في غرس القيم الصحيحة في أبناء #الإمارات #منتدى_الإعلام_الإماراتي @AlraisiSaeed pic.twitter.com/io5nl8azvQ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 6, 2017

رائد برقاوي:لا يجب ترك فضاءنا الإعلامي مفتوحاً لمن هب ودب ومن الضروري بناء كوادر مواطنة قادرة على الدفاع عن قضايانا #منتدى_الإعلام_الإماراتي pic.twitter.com/72OK0pf8c1 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 6, 2017

حلقات شبابية على هامش #منتدى_الإعلام_الإماراتي تناقش أهمية دور الشباب في مستقبل الإعلام الإماراتي @DubaiPressClub @emiratesyouth pic.twitter.com/hxk3HVlzJs — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 6, 2017

محمد الحمادي: في بداية أزمة #قطر الكثير اعتبرها هجوماً على بلد شقيق ولكن إعلامنا الوطني نجح في توضيح الكثير من الحقائق @DubaiPressClub pic.twitter.com/6TFBsL0F1N — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 6, 2017

محمد جلال الريسي:مع الوعي المجتمعي وجهود المؤسسات الإعلامية أخذ الدور التخريبي للمنصات الاجتماعية يقل مقابل زيادة بدورها التطويري @mreyaysa pic.twitter.com/V8oR5oO3Gw — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 6, 2017

ضرار بالهول الفلاسي يتحدث للبيان عن محور جلسة "حسابات التضليل" التي سيشارك فيها بعد قليل #منتدى_الإعلام_الإماراتي @dbelhoul @DubaiPressClub pic.twitter.com/6icajBkAqT — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 6, 2017

الآن جلسة بعنوان "تعزيز التكامل الإعلامي" يتحدث فيها الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام #منتدى_الإعلام_الإماراتي pic.twitter.com/HzZlAAV4pc — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 6, 2017

معالي د. سلطان أحمد الجابر يتحدث الآن في جلسة بعنوان "الإعلام الوطني.. منظومة متقدمة #منتدى_الاعلام_الاماراتي @DubaiPressClub pic.twitter.com/30WNg1DIwJ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 6, 2017