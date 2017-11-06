انطلاق منتدى الإعلام الإماراتي وسط حضور كبير

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت اليوم فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى الإعلام الإماراتي في مركز دبي التجاري العالمي في دبي، بمشاركة كافة مكونات القطاع الإعلامي في الدولة من قيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والكُتّاب والمفكرين لمراجعة الأداء الإعلامي.

منى بوسمرة:  يجب على الإعلام تطوير أدواته للوصول إلى الشباب بهدف توعيتهم وتعزيز مسؤوليتهم بالوطنية

 

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