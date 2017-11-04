بالفيديو.. طلابنا المبتعثون في اليابان يحتفلون بيوم العلم بطريقة مبتكرة

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احتفل طلابنا المبتعثون في اليابان بيوم العلم على طريقتهم الخاصة، حيث قاموا بتعريف  المجتمع الياباني بدولتنا الحبيبة الإمارات وعلمها، وتفاعل اليابانيون مع الطلاب بطريقة رائعة.

وساهم الطلاب في التعريف بدولة الإمارات بطريقة مبتكرة وجديدة، معبرين عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون.

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