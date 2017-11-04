الإمارات والسنغال توقعان مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول

وقعت دولة الإمارات والسنغال مذكرة تفاهم بشأن الاعفاء من متطلبات تأشيرة الدخول المسبقة بين البلدين حيث شملت إعفاء مواطني الدولة حملة كافة أنواع جوازات السفر الإماراتية مقابل إعفاء مواطني السنغال حملة جوازات السفر الدبلوماسية.

وقع مذكرة التفاهم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عقب اللقاء الذي عقده سموه مع صديقي كابا وزير خارجية السنغال.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن التوقيع على هذه المذكرة من شأنه تعزيز أواصر العلاقة بين شعبي البلدين.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين دولة الإمارات والسنغال بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بزيارة معالي صديقي كابا وزير خارجية السنغال.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على توطيد التعاون المشترك مع السنغال في شتى المجالات.

من جانبه أكد صديقي كابا حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات والتي توليها حكومة بلاده اهتماما خاصا نظرا للمكانة المتميزة التي وصلت اليه الدولة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.