محمد بن زايد يجري محادثات مع رئيسة ليتوانيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر المشرف ظهر اليوم فخامة داليا غريباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا التي تقوم بزيارة رسمية للبلاد.

وجرت لرئيسة ليتوانيا لدى وصولها إلى قصر المشرف مراسم استقبال رسمية في ساحة القصر حيث توجهت وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى منصة الشرف وعزفت بعدها الموسيقى السلامين الوطنيين لجمهورية ليتوانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيفة البلاد.

بعدها اصطحب صاحب السمو ولي عهد أبوظبي فخامة داليا غريباوسكايتي إلى القاعة الرئيسية في قصر المشرف حيث صافحت مستقبليها من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لرئيسة ليتوانيا.

وعقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيسة جمهورية ليتوانيا جلسة محادثات حيث رحب سموه في بداية اللقاء بفخامة داليا غريباوسكايتي والوفد المرافق لها معربا عن سعادته وتمنياته بأن تسهم هذه الزيارة في تطوير وتنمية التعاون الثنائي.

وتم خلال الجلسة بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ليتوانيا في مختلف المجالات وسبل تطوير ودعم هذه العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وأهمية تنميتها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية خاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار والزراعة، كما استعرضا الفرص المتاحة للتعاون واقامة المشاريع المشتركة بفضل المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي يتمتع بها البلدان.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بتطور وتنامي العلاقات مع جمهورية ليتوانيا بفضل حرص ومتابعة قيادتي البلدين، وسعيهما الدائم والمتواصل على تعزيزها في مختلف المجالات.

وقال سموه إن دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسخت مكانتها بين دول العالم بفضل النهج الذي تسير عليه والقائم على التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل والالتزام بالمسؤولية الإنسانية.

من جانبها أعربت رئيسة ليتوانيا عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وهي الاولى لها مبدية اعجابها بالنمو الاقتصادي والحضاري للدولة.

واشارت إلى أن زيارتها للدولة من أجل تمكين وتوثيق علاقات الصداقة بين البلدين وإيجاد فرص جديدة للتعاون في المشاريع المشتركة التي تخدم الجانبين، معربة عن شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيتهما ومرافقوها وسعادتها بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.