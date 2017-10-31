محمد بن زايد: نواصل تطوير علاقاتنا مع مختلف دول وشعوب العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سعي دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصل إلى تعزيز وتطوير علاقاتها مع مختلف دول وشعوب العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر البحر أمس، أنطونيو لوبيز إستوريز وايت رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية في البرلمان الأوروبي والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً، ترافقهم معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

وأعرب سموه عن أمله في أن تتعزز الشراكة بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات وتسهم مجموعة الصداقة البرلمانية الأوروبية الإماراتية في مواصلة دعم القضايا التي تهم الجانبين.

حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

ورحب سموه بزيارة وفد المجموعة لدولة الإمارات وتمنى له التوفيق والنجاح في مد جسور الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات التي تهم الجانبين وتحقيق تطلعاتهما في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل المشترك بين دولة الإمارات والبرلمان الأوروبي في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتجارية وغيرها من المجالات، وذلك وفق مبادئ وقيم التعاون والمصالح المتبادلة وروابط الصداقة الراسخة بين الجانبين.

قيم مشتركة

من جانبه، أعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية في البرلمان الأوروبي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة والعمل مع الشركاء في الدولة من أجل تعزيز التعاون ودفع العلاقات إلى مزيد من التطور.. لافتاً إلى القيم المشتركة التي تجمع الجانبين في التسامح ودعم السلام والتنمية في المنطقة والعالم.

وأشار إلى التقدير الأوروبي لدور الإمارات الريادي الإنساني خاصة بمجال المساعدات الإغاثية على المستويين الإقليمي والعالمي.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا والمستجدات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر حولها.

حضر الاستقبال سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعدد من الوزراء والمسؤولين والمواطنين.

* سموه بحث سبل تعزيز العمل مع البرلمان الأوروبي في شتى المجالات