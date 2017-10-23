قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم واجب العزاء إلى سلطان راشد علي الصغير الشامسي بوفاة شقيقه " حميد " وذلك خلال زيارته مجلس العزاء بمدينة أبوظبي.
و أعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
#محمد_بن_زايد يعزي بوفاة حميد راشد علي الصغير الشامسي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٣ أكتوبر، ٢٠١٧
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