محمد بن زايد يعزي بوفاة حميد راشد علي الصغير الشامسي

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  • وام
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قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم واجب العزاء إلى سلطان راشد علي الصغير الشامسي بوفاة شقيقه " حميد " وذلك خلال زيارته مجلس العزاء بمدينة أبوظبي.

و أعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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