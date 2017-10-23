محمد بن زايد يعزي بوفاة حميد راشد علي الصغير الشامسي

بعيداً عن الصور السياحية الساحرة التي تظهر جزر الكاريبي على أنها جنة على الأرض، التقطت المصورة كارولين باور مجموعة من الصور الصادمة تظهر حقيقة البحار الزرقاء التي يغطيها بساط من نفايات البلاستيك.