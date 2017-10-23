حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء لأسرتي الشهيدين المسماري والمراشدة

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين رائد طيار علي سعيد سيف المسماري والملازم أول طيار بدر يحيى محمد المراشدة؛ اللذين استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني دفاعاً عن الحق والشرعية في اليمن الشقيق.



فقد زار سموه اليوم - يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم - خيمة عزاء البطل الشهيد بدر المراشدة في مدينة كلباء بإمارة الشارقة، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد، مبتهلاً إلى الخالق تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملاءه في قواتنا المسلحة الباسلة جميل الصبر وحسن العزاء.



كما زار سموه ومرافقوه خيمة عزاء البطل الشهيد علي المسماري في إمارة الفجيرة، إذ أعرب سموه إلى أسرة وذوي الشهيد عن صادق عزائه ومواساته في مصابهم الجلل، راجياً الله العلي القدير أن يتغمده بثياب الرحمة والمغفرة والسكينه وينزله منزلة الصديقين والشهداء الأبرار ويلهم أهله وذويه وزملاءه في قواتنا المسلحة البطلة جميل الصبر وحسن العزاء.



وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "إنني أشعر بالفخر والاعتزاز بهؤلاء الأبطال الشهداء والأحياء من شباب الوطن الغالي الذين يضحون بأغلى ما لديهم تلبية لنداء الواجب من أجل إعلاء راية دولتنا العزيزة وحماية مصالحها الوطنية العليا ومن أجل الدفاع عن الحق والسلام والعدالة ".