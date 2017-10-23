محمد بن راشد يفتتح الأربعاء دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس الوطني الاتحادي

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .. يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بعد غد الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2017 دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وتبدأ مراسم الاحتفال بتشريف صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأولياء العهود ونواب الحكام قاعة زايد حيث يستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من القرآن الحكيم ويتفضل بعد ذلك سموه بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر بالنطق السامي كما يتم تلاوة مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة بدعوة المجلس للانعقاد وتلقي معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي كلمتها.

بعد ذلك يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس.

وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين وفقا للمادة 84 من الدستور التي تنص على أن " يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعا من بين أعضائه وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 88 وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة المتبقية".

ويشكل المجلس لجانه الدائمة وهي .. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام ولجنة الشؤون الصحية والبيئية ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة الشكاوى.

ويطلع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وهي.. مرسوم اتحادي رقم 48 لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية تعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومة الدولة وحكومة المملكة المغربية ومرسوم اتحادي رقم 49 لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية تعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية ومرسوم اتحادي رقم 50 لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وجمهورية بنغلاديش الشعبية إضافة إلى مرسوم اتحادي رقم 51 لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة مملكة الدنمارك ومرسوم اتحادي رقم 52 لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة سانت فنسنت و الغرينادين في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما.

كما يطلع المجلس على ثلاثة رسائل صادرة للحكومة بشأن إعادة طلب الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة وزارة العدل في شأن التدريب والدراسات القضائية" وبشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع " سياسة وزارة التربية والتعليم" وبشأن متابعة توصيات المجلس في شأن الموضوعات العامة وبشأن موافاة المجلس بمشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2018 .

ويطلع المجلس على رسائل واردة من معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن توصيات المجلس في موضوع " سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع " وبشأن توصياته في موضوع " سياسة وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل " وبشأن متابعة توصيات المجلس في شأن الموضوعات العامة وبشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن الموضوعات العامة.

وفي بند البيانات الصادرة عن المجلس يطلع المجلس على بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة يطلع المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين واردة تم إحالتها إلى اللجان المعنية وهي.. مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ والذي أحيل بقرار من معالي رئيسة المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ومشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات والذي أحيل بقرار من معالي رئيسة المجلس إلى لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والمرافق العامة ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2016 والذي أحيل بقرار من معالي رئيسة المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

