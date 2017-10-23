إغلاق الحركة المرورية على جسر آل مكتوم كل جمعة

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي إجراء أعمال الصيانة السنوية الشاملة لجسر آل مكتوم، انطلاقاً من غايات الهيئة الاستراتيجية المتمثلة في السلامة والاستدامة البيئية، واستدامة الأصول، حيث سيتم إغلاق الجسر أمام الحركة المرورية وحركة الملاحة البحرية خلال عطلة نهاية الأسبوع اعتباراً من الجمعة المقبلة الموافق 27 أكتوبر الجاري وحتى 24 نوفمبر المقبل من الساعة 01:00 صباحاً إلى الساعة 09:00 صباحاً خلال أيام الجمعة فقط، بينما ستبقى حركة الملاحة البحرية أيام الأحد والخميس بين الساعة 1 صباحا _ 5 صباحاً.

وقال ناظم فيصل، مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: إن الهيئة تولي أهمية كبيرة للمحافظة على المنشآت والأصول، من خلال إجراء أعمال الصيانة الوقائية المطلوبة بشكل دوري، حيث سيتم إغلاق الجسر أمام الحركة المرورية وحركة الملاحة البحرية خلال عطلة نهاية الأسبوع اعتباراً من الجمعة المقبلة الموافق 27 أكتوبر وحتى 24 نوفمبر المقبل من الساعة 01:00 صباحاً إلى الساعة 09:00 صباحاً خلال أيام الجمعة فقط، بينما ستبقى حركة الملاحة البحرية أيام الأحد والخميس بين الساعة 1 صباحا إلى 5 صباحاً.

وأشار إلى أن التشغيل التجريبي بعد الانتهاء من إجراء جميع أعمال الصيانة الروتينية والوقائية والتصحيحية للأنظمة الكهرو ميكانيكية المختلفة، وإجراء أعمال الفحص الشامل النهائي، يهدف إلى ضمان التشغيل الفعّال وسلامة المنشأ ومستخدميه.

وأوضح فيصل بأن الطرق البديلة أثناء إغلاق جسر آل مكتوم ستكون معابر الخور وهي نفق الشندغة، جسر القرهود و معبر الخليج التجاري، إلى جانب مخارج شارع الشيخ محمد بن زايد ؛ وبالتالي سيتم ضمان تحقيق انسيابية الحركة المرورية المطلوبة أثناء أوقات إغلاق جسر آل مكتوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أوقات إغلاق الجسر العائم، مؤكدا أن الطرق البديلة قادرة على استيعاب الحركة المرورية في المنطقة خلال يوم الجمعة، حيث أن الحركة المرورية تكون أقل بشكل ملحوظ في ذلك اليوم.