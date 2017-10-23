شرطة أبوظبي تدشن أسرع سيارة مستجيب الإنقاذ في الشرق الأوسط

دشنت شرطة أبوظبي أسرع سيارة مستجيب الإنقاذ في الشرق الأوسط..
شرطة أبوظبي تدشن أسرع سيارة مستجيب الانقاذ في الشرق الأوسطhttps://t.co/oCHmLXp1qK@ADPoliceHQ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ce8H1cWTqH— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 23, 2017
دشنت شرطة أبوظبي أسرع سيارة مستجيب الإنقاذ في الشرق الأوسط..
شرطة أبوظبي تدشن أسرع سيارة مستجيب الانقاذ في الشرق الأوسطhttps://t.co/oCHmLXp1qK@ADPoliceHQ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ce8H1cWTqH— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 23, 2017
دشنت شرطة أبوظبي أسرع سيارة مستجيب الإنقاذ في الشرق الأوسط.. شرطة أبوظبي تدشن أسرع سيارة مستجيب الانقاذ في الشرق
افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، التي تستمر لـ 3 أيام، وذلك في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
أتمت وزارة الداخلية ممثلة بفريق العمل المختص من الضباط الخبراء والمختصين في مجال "شيفرات " الجواز الإلكتروني عملية ترقية "شيفرة" الجواز الإلكتروني الإماراتي وفق المعايير الجديدة لمنظمة الطيران المدني العالمي "ايكاو" والتي تحتوي على أعلى المواصفات الأمنية دولياً.
ذكر مركز الفلك الدولي في أبوظبي أن الأرض على موعد آخر لسقوط قمر صناعي كبير نسبيا اليوم "الاثنين" يطلق عليه MOLNIYA 1-44 وهو قمر صناعي روسي أطلق إلى الفضاء منذ يوليو 1979م.
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ
أعاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نشر صورة كانت قد
دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جميع المؤسسات
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توقيع مذكرة تفاهم
لمشاهدة الـملف PDF أضغط هنا لم يكن التحول الذكي الذي تبنته حكومة دولة الإمارات مجرد أحلام في المستقبل، بل كان استحضاراً
أكد الجنرال المتقاعد ستانلي ماكريستال أن القادة العسكريين في مختلف بلدان العالم بات عليهم الاعتراف بأن الكثير مما كانوا
تواجه المؤسسات الحكومية جملة من التحديات في التحول الذكي أبرزها سرعة التطورات والتحولات في مجال الحكومة الذكية والرقمية