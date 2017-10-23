شرطة أبوظبي تدشن أسرع سيارة مستجيب الإنقاذ في الشرق الأوسط

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دشنت شرطة أبوظبي أسرع سيارة مستجيب الإنقاذ في الشرق الأوسط..

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