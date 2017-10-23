شرطة أبوظبي تدشن أسرع سيارة مستجيب الإنقاذ في الشرق الأوسط

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، التي تستمر لـ 3 أيام، وذلك في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.