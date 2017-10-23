حمدان بن راشد يفتتح معرض «ويتيكس»

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، التي تستمر لـ 3 أيام، وذلك في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
#حمدان_بن_راشد يرافقه سعيد محمد الطاير الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه #دبي يفتتح معرض #ويتكس2017 @DEWAOfficial @WetexDubai pic.twitter.com/FCM8gpgV9H— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 23, 2017
ويسلط المعرض، الضوء على أحدث التقنيات في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة ويتوقع أن يستقطب أكثر من 2000 عارض و30 ألف زائر من 50 دولة، ووصل عدد الرعاة إلى رقم قياسي، تمثل في 75 جهة. كما بلغت مساحة المعرض 70 ألف متر مربع.
LIVE on #Periscope: مباشر من معرض #ويتيكس2017 الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه #دبي في دورته ال19 https://t.co/IWI1qXYbpy— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 23, 2017
ويتزامن انطلاق المعرض، مع الدورة الـ 4 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والدورة الـ 2 من معرض دبي للطاقة الشمسية، وذلك تحت مظلة الأسبوع الأخضر الذي تضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات المجتمعية المتعلقة بالبيئة، الأمر الذي يجعل من المعرض حدثاً مميزاً، وصل إلى مختلف شرائح المجتمع.
مباشر من معرض #ويتيكس2017 الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه #دبي في دورته ال19 @DEWAOfficial @WetexDubai https://t.co/iPX0pU6HcZ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 23, 2017
صباح الخير من مركز #دبي الدولي للمعارض حيث تنطلق فعاليات #ويتيكس2017 المعرض الرائد عالميا في مجال الاستدامة #الأسبوع_الأخضر @WetexDubai pic.twitter.com/MRqh77RE1F— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 23, 2017
العقيد د.تميم محمد الحاج يتحدث ل #البيان عن مشاركة #شرطة_دبي في #ويتكس2017 #الأسبوع_الأخضر @DubaiPoliceHQ @WetexDubai @DEWAOfficial pic.twitter.com/KXg9KPW7ez— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 23, 2017
"العذبة الخضراء" مشروع طلبة مدرسة العذبة لتوليد الكهرباء من التربة #ويتكس2017 #الأسبوع_الأخضر @WetexDubai pic.twitter.com/nyH9Vobvpa— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 23, 2017