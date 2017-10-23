حمدان بن راشد يفتتح معرض «ويتيكس»

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، التي تستمر لـ 3 أيام، وذلك في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويسلط المعرض، الضوء على أحدث التقنيات في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة ويتوقع أن يستقطب أكثر من 2000 عارض و30 ألف زائر من 50 دولة، ووصل عدد الرعاة إلى رقم قياسي، تمثل في 75 جهة. كما بلغت مساحة المعرض 70 ألف متر مربع.

LIVE on ⁦#Periscope⁩: مباشر من معرض ⁧#ويتيكس2017⁩ الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه ⁧#دبي⁩ في دورته ال19 ⁦ https://t.co/IWI1qXYbpy — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 23, 2017

ويتزامن انطلاق المعرض، مع الدورة الـ 4 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والدورة الـ 2 من معرض دبي للطاقة الشمسية، وذلك تحت مظلة الأسبوع الأخضر الذي تضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات المجتمعية المتعلقة بالبيئة، الأمر الذي يجعل من المعرض حدثاً مميزاً، وصل إلى مختلف شرائح المجتمع.