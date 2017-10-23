الإمارات الأولى عربياً في ترقية الشيفرة الرقمية للجواز الالكتروني

أتمت وزارة الداخلية ممثلة بفريق العمل المختص من الضباط الخبراء والمختصين في مجال "شيفرات " الجواز الإلكتروني عملية ترقية "شيفرة" الجواز الإلكتروني الإماراتي وفق المعايير الجديدة لمنظمة الطيران المدني العالمي "ايكاو" والتي تحتوي على أعلى المواصفات الأمنية دولياً.

وقال العقيد خالد الطائي مدير مشروع مفاتيح التشفير العامة بالجوازات الإلكترونية إن الشيفرة التي يتم تخزينها في الشريحة الالكترونية بوثيقة جواز السفر تعتبر أهم ميزة أمنية للتحقق من صحة الجوازات عند عبور الأشخاص على حدود الدول من خلال الأنظمة الالكترونية الأمنية المرتبطة بالمنظومة العالمية لمفاتيح التشفير العامة للجواز الالكتروني.

وأضاف إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي خامس دولة على المستوى العالمي، وأول دولة عربية تقوم بهذا النوع من الترقية الرقمية لشيفرة الجواز مما يعزز الثقة الأمنية بجواز دولة الإمارات بين الدول، ويسهل عبور مواطني الدولة في جميع المطارات والمنافذ الدولية.