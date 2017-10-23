تأييد عربي لترشح الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية



أيد وزراء النقل العرب ترشح دولة الامارات للانضمام إلى عضوية مجلس "المنظمة البحرية الدولية" /IMO/ ضمن الفئة "ب" بإعتبارها الأولى عربياً وإقليمياً والثالثة عالمياً من حيث جودة البنى التحتية للموانئ البحرية.

وشارك وفد الدولة برئاسة سعادة عبد الله الكثيري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في اعمال الدورة / 30/ لمجلس وزراء النقل العرب التي عقدت اليوم بمدينة الاسكندرية بمقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا .

واكد سعادة عبد الله الكثيري ان تأييد الدول العربية للامارات يرجع لتمييزها في مجال النقل البحري واحتضانها لـ 20 من أهم الموانئ الرائدة على مستوى العالم .

وأشار الكثيري الى أن الإمارات تدير وتشغل حالياً 77 ميناء في العالم، بما فيها موانئ حيوية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا مدعومةً بتجربة رائدة في تشغيل الموانئ المحلية التي تعتبر من أهم وأضخم الموانئ العالمية.

واكد الكثيري اهمية اعمال الدورة الثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب موضحا ان إن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالنقل البحري والبري والجوي فضلا عن طلب الدولة بدعم ترشحها للمنظمة الدولية البحرية والذي لقي تأييد ودعم كبير من قبل الدول العربية.

وناقش الاجتماع دراسة انشاء مركز بيئة عربي متخصص بالنقل المستدام وسبل تنظيم التعاون في مجال النقل البحري بين الدول العربية ودراسة اثر طريق الحرير علي الدول العربية من منظور متكامل ودراسة اقتراح اقامة تكتل بحري عربي .

كما ناقش الاجتماع مشروع تعديل اتفاقية تبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية لعام 1979 وتقرير حول بحث التعامل مع قانون الاتحاد الاوروبي حول المنافسة في مجال الطيران المدني...و مواضيع اخرى في مجالي النقل البري والجوي.