أول حديقة خيرية للوقف الجماعي بالعالم في دبي

بدأت بلدية دبي تنفيذ مشروع أول حديقة خيرية للوقف الجماعي في العالم والتي تحمل اسم "واحة الاحسان" بتكلفة "10" ملايين درهم وذلك بالتعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.

وستتم زراعة الحديقة بمنهجية مبتكرة مبنية على التعهيد الجماعي.. فيما ستتاح الفرصة لأفراد المجتمع - وللمرة الأولى - للمشاركة في إنشاء الحديقة الجديدة من خلال تبرعهم بأشجار النخيل من بيوتهم ومزارعهم لتكون وقفا خيريا باسم مجتمع الإمارات يعود ريع ثماره للمحتاجين.

ويأتي هذا التعاون تماشيا مع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بإعلان 2017 عاما للخير ودعما لمفهوم الوقف المبتكر الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " من خلال مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.

وتتبنى منهجية الحديقة الجديدة التعهيد الجماعي المفهوم الذي تم استخدامه بنجاح في الكثير من المشاريع الاقتصادية حيث يساهم أفراد المجتمع بتمويل المشاريع الاقتصادية بنسب صغيرة.

وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن " دبي رائدة في الابتكار في المجالات المختلفة.. واليوم نعلن عن أحد ابتكاراتها في المجال الخيري تماشيا مع عام الخير الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " واستراتيجية عام الخير التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) ".

وأضاف أن واحة الإحسان ستكون أول حديقة خيرية للوقف الجماعي في العالم .. وهي تعد وقفا مستداما باسم مجتمع الإمارات وشاهدا على أعمال الخير الراسخة في الإمارات .. معربا عن أمله في أن تعمل الحديقة على فتح مجالات جديدة للمساهمات الجماعية بأسلوب مبتكر يرسخ عادة الخير في الأجيال.

وقال لوتاه إنه تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ المشروع برئاسة محمد عبد الرحمن العوضي مدير إدارة الحدائق العامة والزراعة في البلدية سيعمل خلال الفترة المقبلة على إنهاء البنية التحتية اللازمة للحديقة الوقفية ومن ثم فتح المجال لأفراد المجتمع للمشاركة الجماعية من خلال التبرع بأجود أنواع النخيل من بيوتهم ومزارعهم لإنشاء هذا الوقف المبتكر الذي سيكون باسم مجتمع الإمارات.

وتهدف واحة الإحسان إلى فتح أبواب الخير المستدام لجميع أفراد المجتمع مرتكزة على وقف النخيل الذي يعتبر إحدى العادات المجتمعية الراسخة التي تصب في عمل الخير.

ويعود أقدم صك لوقف النخيل إلى ما يزيد عن 125 عاما وهو صك لوقف النخيل في منطقة حتا الذي يستخدم ريعه للمحتاجين.. فيما تعمل الحديقة الجديدة على إعادة إحياء وقف النخيل لكن بمفهوم جماعي يتيح عمل الخير لجميع أفراد المجتمع.

وأشار لوتاه إلى أن بلدية دبي ستعلن عن فتح باب تلقي تبرعات وقف النخيل للحديقة وذلك فور الانتهاء من البنية التحتية لها خلال الفترة المقبلة كما سيتم الإعلان عن الاشتراطات الواجب توافرها في كل نخلة وقفية وذلك لضمان جودة الإنتاج الوقفي لواحة الإحسان للوقف الجماعي.

وسيضم المشروع مواقف السيارات الذي يتسع لنحو 200 سيارة.. إضافة إلى موقف للباصات بمساحة إجمالية تبلغ 500 متر مربع ومبنى رئيسي يبلغ 320 متر مربع بمساحة طبقية تبلغ 650 مترا مربعا ومدخل رئيسي للمشروع ومنطقة فعاليات وساحة البلازا بمساحة 2000 متر مربع ومنطقة الأفلاج وممر رئيسي.

وأوضح أنه سيتم انتخاب أشجار النخيل من صنف جيد ومعروف يمتاز بغزارة إنتاجه وسرعة نموه ويجب أن تكون الأشجار ناضجة وجيدة التكوين وذات مجموع جذري جيد وطول جذعها من 0.5 -1 متر وأن تكون من الأصناف المنتشرة في المنطقة التي تزرع فيها وذلك حتى نضمن تجانس النمو وعلى الأفراد التبرع بأصناف معروفة مثل الأصناف المبكرة " النغال " والمتوسطة " الخلاص والخنيزي والبرحي " والمتأخرة " الهلالي ".

وفي حال رغبة المتبرع بزراعة النخيل .. فعليه ذكر ذلك منذ بداية تقديم طلب التبرع ليتم الإشراف من قبل إدارة الحدائق العامة والزراعة على عمال الزراعة القادمين من جهته وعليه الاتصال بمركز الاتصال الخاص بالبلدية 800900 وتقديم طلب إلى مركز الاتصال يحدد فيه البيانات اللازمة وهي الموقع والعدد والصنف والهاتف.

من جانبه.. قال الدكتور حمد الحمادي الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة إن المركز يسعى في الخروج بمبادرات مبتكرة تتيح لجميع أفراد المجتمع المشاركة في أعمال الوقف.. فيما تعد الحديقة الوقفية هي الأولى عالميا بأسلوبها وفكرتها ستكون علامة بارزة تؤكد أن مجتمع الإمارات هو مجتمع يتبنى الخير في جميع المجالات.