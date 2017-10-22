محمد بن راشد يطلق شهادات دبي الرقمية

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، اليوم شهادات دبي الرقمية ، مشيرا سموه إلى انها هي الأساس الذي نريد أن تستند عليه كافة الخدمات الذكية للحفاظ على ثروة دبي الرقمية.

وقال سموه في حسابه على تويتر" من ثمار رحلتنا لصناعة المستقبل في دبي بناء منظومة رقمية أصبحت جزءاً استراتيجياً من الثروات الوطنية في عصر الثورة الصناعية الرابعة".

وتابع " المنظومة الرقمية من بنية تحتية ذكية وبيانات هي ثروة رقمية نوجه الجميع في حكومة دبي لاتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ عليها".

وقال سموه " أطلقت اليوم شهادات دبي الرقمية وهي الأساس الذي نريد أن تستند عليه كافة الخدمات الذكية للحفاظ على ثروة دبي الرقمية".

وأضاف "ونطلق الحياة الذكية بكامل أبعادها في دبي عبر استراتيجية إنترنت الأشياء وأوجه جميع المؤسسات الحكومية بدبي بالتعاون لتحقيقها 100% بحلول 2021".