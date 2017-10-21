"الطرق والمواصلات" و"شرطة دبي" توقعان مذكرة تفاهم لتأمين سلامة قطاع النقل

شهد معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حفل توقيع مذكرة تفاهم لتأمين الحماية والسلامة لقطاع النقل والمواصلات ومستخدميها ومنشآتها.

وقع المذكرة عن الهيئة ناصر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وعن شرطة دبي العقيد عبيد سعيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الجانبين على توحيد الجهود لتأمين الحماية والسلامة لمستخدمي قطاع وسائل النقل والمواصلات والمنشآت الخاصة بها في إمارة دبي، وذلك وفقاً للصلاحيات والمهام والاختصاصات والمسؤوليات المنوطة بكل طرف بموجب التشريعات والنظم المعمول بها، كما تأتي في إطار دعم وتوحيد الجهود لتأمين الحماية والسلامة لقطاع النقل والمواصلات ومستخدميها ومنشآتها، وتبادل المعلومات بشأن الأخطار التي قد يتعرض لها قطاع النقل والمواصلات ومستخدموها ومنشآتها، وتعزيز وتبادل العمل المشترك لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات، والتنسيق وإجراء التدريبات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، وكذلك دعم قنوات الاتصال والتواصل بين الطرفين لتحقيق الصالح العام المشترك، وتفعيل التنسيـق وسرعة تبادل المعلومات بين غرفة عمليات شرطة دبي، وعمليات الرقابة والأمن المؤسسي هيئة الطرق والمواصلات.

وبموجب مذكرة التفاهم تقوم إدارة أمن المواصلات بتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة لقطاع النقل والمواصلات ومستخدميه ومنشآته، وتطبيق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات لأمن قطاع النقل والمواصلات، وتحديد وتحليل الأخطار التي قد يتعرض لها قطاع النقل والمواصلات، وتقديم الدعم الأمني اللازم في حال حدوث هذه الأخطار، وتوفير الحماية والسلامة لقطاع النقل والمواصلات، ووضع الخطط وتوفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة الحوادث والكوارث والتهديدات المحتملة، فيما تقوم هيئة الطرق والمواصلات بموجب المذكرة، بتزويد شرطة دبي بكافة المتطلبات والاحتياجات التي من شأنها مساعدة شرطة دبي في تأدية مهامها، وتزويدهم بالخطط المستقبلية المتعلقة بوسائل النقل والمرافق والمنشآت والهيئات التابعة لها المراد إنشاؤها مستقبلا بهدف توفير خطط تأمين وحماية مناسبه.

وتقدم مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي، وعلى رأسها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وسعادة اللواء عبد الله خليفه المري القائد العام لشرطة دبي، على ما لقيته هيئة الطرق والمواصلات من دعم وتعاون كبيرين في مجال تأمين وسلامة وسائل النقل الجماعي، بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في إمارة دبي، مشيداً بالتطور المستمر في الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.