محمد بن راشد: تحويل قطاع الشباب وكافة مراكز الشباب لمجالس الشباب ووزيرة الشباب

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله تحويل قطاع الشباب وكافة مراكز الشباب التابعة للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لمجالس الشباب ووزيرة الشباب.

وقال سموه في حسابه على تويتر "ضمن دعمنا المستمر للشباب، نعلن تحويل قطاع الشباب وكافة مراكز الشباب التابعة للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لمجالس الشباب ووزيرة الشباب".

وأضاف"سيتم تسليم مراكز الشباب ليديرها الشباب بأنفسهم في كافة الإمارات ودور الحكومة هو دعمهم.نثق بهم لإدارة مراكزهم كما نثق بإشراكهم في إدارة وطنهم".