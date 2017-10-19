من هو عبدالله بن محمد سعيد بن طوق أمين عام مجلس الوزراء؟

شهد التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم بعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة استحداث مناصب وزارية جديدة للتعامل مع مجموعة من الملفات المستقبلية إضافة إلى بعض التعديلات الهيكلية ضمن مسعى الحكومة لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها تكنولوجيا المستقبل ومهارات المستقبل وكوادر الوطن المستقبلية.

وفيما يلي السيرة الذاتية لـ عبدالله بن محمد سعيد بن طوق أمين عام مجلس الوزراء

شغل عبدالله بن محمد سعيد بن طوق منصب مدير المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. وخلال مسيرته المهنية، تدرج بين مناصب ووظائف عدة وعمل مديرا لبرنامج خليفة للتميز الحكومي وتولى مهام مدير تطوير القطاع الحكومي مشرفا على مراجعة وتطوير الهياكل التنظيمية قبل أن يصبح مدير قطاع التميز والريادة.

وعمل مدير إدارة سياسات البنية التحتية والبيئة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي المستقبل.

وعمل عبدالله بن طوق على عدة سياسات واستراتيجيات تنموية من بينها الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021 واستراتيجية الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات. كما أشرف على مشاريع عدة من بينها المنتدى الاستراتيجي العربي، الذي انطلق في العام 2001 كمنصة لاستشراف المستقبل تجمع مجموعة من أبرز قادة العالم والمفكرين لمناقشة القضايا الجيوسياسية والاقتصادية والتوجهات المستقبلية عربيا وعالميا.

ولد "عبدالله بن طوق" في العام 1983 وهو يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة شفيلد ببريطانيا، وهو خريج برنامج قيادات حكومة دولة الإمارات ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

