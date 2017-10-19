شرطة أبوظبي تبدأ إصدار الملكية الدائمة للمركبة مطلع ديسمبر المقبل

تبدأ القيادة العامة لشرطة أبوظبي بإصدار بطاقة الملكية الدائمة للمركبة، اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، ضمن منظومة التحول للحكومة الذكية، وتقديم الخدمات للمتعاملين، وفق أفضل الممارسات العالمية من أجل إسعادهم.

وقال العميد علي خلفان الظاهري ،مدير قطاع العمليات المركزية ،إن هذه الخطوة تسهل على المتعاملين توفير الوقت وتقليل الجهد عليهم ، للحصول على الخدمات بيسر وسهولة ، وفق المعايير العالمية بطريقة ذكية ،وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم التي تستجيب لها شرطة أبوظبي، من أجل إسعادهم عبر تجربة متميزة وخدمات تفوق توقعاتهم ، على نحو يعزز ثقتهم بالخدمات الشرطية التي تخضع للتطوير والتحديث الدائم لتقديم أفضلها ، مشيراً إلى مواكبة المستجدات التقنية في مجال العمل الشرطي الحديث وتوفيرها لخدمة المتعاملين .

وأكد الحرص على تقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات للمتعاملين وفق أفضل معايير الجودة، ضمن القنوات المتعددة وفق خطة شرطة أبوظبي في التطوير والتحديث المستمر والاستفادة من التطور التقني في التحول للأنظمة الذكية والتواصل مع المتعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم ، وملاحظاتهم من أجل الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير العمل حفاظاً على الجودة .

ولفت إلى أن شرطة أبوظبي تعتمد أفضل المبادرات الاستراتيجية لتعزيز عملية التطوير وتوفير خدمات تتميز بالإبداع والابتكار عبر الاستفادة من الكوادر البشرية والتقنيات الحديثة ، على نحو يعكس الصورة الحضارية للعمل الشرطي الحديث .

وتفصيلاً ، أوضح الظاهري ،أنه سيتم إصدار الملكية الدائمة للمركبة بدون تدوين تاريخ الانتهاء عليها ،والذي سيكون متوفر إلكترونياً في نظام المرور والترخيص لغايات التجديد الذي يتطلب إجراء الفحص الفني للتأكد من سلامة المركبة ، ومن ثم تأمينها ،فيما سيتم إشعار أصحاب المر كبات بتجديدالملكية قبل شهر من تاريخ الانتهاء وذلك عبر الرسائل النصية " sms " لتذكيرهم والتسهيل عليهم في الحصول على الخدمة دون تغيير لبطاقة الملكية ،وكذلك بأمكانهم التأكد من انتهاء الملكية عبر التطبيقات الذكية أو موقع شرطة أبوظبي الإلكتروني .

وأشار إلى أنه يتم تغيير الملكية في الحالات التالية :"نقل الملكية،الرهن ،فك الرهن ،تغيير اللون " ،واما في حال سفر الأشخاص المقيمين باستخدام مركباتهم ،سيحصلون على وثيقة تسفير سياحي يتضمن تاريخ إنتهاء الملكية وبيانات التأمين لاستخدامها في البلدان التي يتوجهون اليها .

وتابع :تعفى المركبات الجديدة التي لم يمضي على تسجيلها ثلاث سنوات من الفحص الفني ،مشيرا إلى أن الفحص والتأمين مرتبطان بقاعدة بيانات القيادة العامة للشرطة ابوظبي.

وحث المتعاملين على استخدام تطبيق شرطة أبوظبي للحصول على خدمات ترخيص السائقين والآليات بشكل عام ،وعدم التردد في تقديم الاستفسارات والمقترحات عبر العديد من قنوات الخدمة ضمن رؤية شرطة أبوظبي في سرعة إنجاز المعاملات وحصولهم على خدماتها .