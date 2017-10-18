محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين عبدالله البسطي أميناً عاماً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (33) لسنة 2017 بتعيين عبدالله محمد البسطي، أميناً عاماً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي على أن يُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ويمتلك عبدالله البسطي خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال العمل الحكومي، إذ شغل قبل التحاقه بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي منصب الأمين العام لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، كما ساهم في قيادة فرق العمل في الاعداد والتنسيق لعدد من المبادرات الاستراتيجية.

وكان البسطي قد شغل سابقاً منصب المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما عمل مديراً تنفيذياً لشؤون التطوير الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

يحمل عبدالله البسطي درجة الماجستير في إدارة الجودة الشاملة وهو خريج برنامج الشيخ محمد بن راشد لإعداد القادة، وعضو في مجلس أمناء مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد العالمية"، ومجلس حكومات المستقبل التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2012.