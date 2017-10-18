الإمارات تدين التفجير الإرهابي في أفغانستان

أدانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط قيادة قوات الشرطة بولاية بكتيا في أفغانستان.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم موقف الإمارات المناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله والداعي إلى مكافحته وضرورة تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها.

وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.