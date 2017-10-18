بث مباشر من حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي في دورته الثانية

نعرض لكم بثا مباشرا من دبي أوبرا... حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي في دورته الثانية.
نعرض لكم بثا مباشرا من دبي أوبرا... حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي في دورته الثانية.
أدانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط قيادة قوات الشرطة بولاية بكتيا في أفغانستان. وأكدت وزارة الخارجية
نعرض لكم بثا مباشرا من دبي أوبرا... حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي في دورته الثانية.
توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الفـائزين بـ«تحدي القراءة العربي " في دورته الثانية حيث حصلت عفاف رائد من فلسطين على المرتبة الاولى في حفل أقيم على مسرح «أوبرا دبي».
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم «11» لسنة 2017 في شأن الآثار،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات منذ نشأتها كان
أوضح محمد الشامسي عضو مجلس علماء الإمارات والمتخصص في الإدارة الهندسية والإلكتروميكانيك، أن السياسة العليا للعلوم والابتكار في الدولة، ركزت في جزء منها على المركبات ذاتية القيادة
أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة باستضافة الدولة لـ«مسابقة المهارات العالمية
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في
برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يتوج اليوم
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي: «إننا فخورون بشبابنا.. أيما فخر وعز، وأدعوهم لمزيد من الإبداع
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد الرائد طيار علي سعيد سيف المسماري والملازم أول طيار بدر يحيى محمد المراشدة،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في قصر الشاطئ الفريق