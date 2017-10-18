محمد بن راشد يتوّج الفائزين بـ«تحدي القراءة العربي»

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الفـائزين بـ«تحدي القراءة العربي " في دورته الثانية حيث حصلت عفاف رائد من فلسطين على المرتبة الاولى في حفل أقيم على مسرح «أوبرا دبي».

كما كرم سموه المدرسة المتميزة الفائزة بجائزة المليون دولار،وهي مدرسة الإيمان من البحرين، والمشرف المتميز على صعيد الوطن العربي وهي حورية الظل من المغرب، والطلبة أوائل التحدي على مستوى بلدانهم، وذلك بمجموع جوائز تصل إلى 3 ملايين دولار.

وفاز بالمركز الثاني في تحدي القراءة العربي شريف سيد من مصر، في حين فاز بالمركز الثالث حفصة الظنحاني من الإمارات ، وفاز بالمركز الرايع شذى الطويرقي من السعودية،وفاز بالمركز الخامس بشرى ميسوم من الجزائر.

كما منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والد ووالدة شهيدة القراءة فاطمة غولام من الجزائر وسام الشرف .