محمد بن زايد: نريد حياة أفضل وأسعـــد وأجمل لأبناء الوطن لأنهم يستحقون

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات منذ نشأتها كان عنوانها الرئيسي وهدفها الأساسي هو سعادة مواطنيها وتعزيز مكتسباتها الوطنية على كافة المستويات بما يعزز ويرسخ مكانتها على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه وفداً من البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية ترافقهم معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة، حيث رحب سموه بالوفد وتبادل معهم الحديث حول البرنامج ومبادراته والنتائج التي حققها والأهداف التي يسعى إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

ترسيخ الخير

وأوضح سموه أن للسعادة والإيجابية أوجهاً عدة وتتجلى قيمتهما وأهميتهما في رمزية البذل والعطاء والتسامح وترسيخ الخير، منوهاً سموه بأن الإمارات كانت سباقة ورائدة باعتماد برنامج وطني للسعادة والإيجابية.. نريد من ذلك حياة أفضل وأسعد وأجمل لأبناء الوطن الذين يستحقون العيش بفرح وتفاؤل بالمستقبل.

وخلال حديثه مع الوفد، أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن رهان دولة الإمارات العربية المتحدة كان ومازال على الإنسان الإماراتي الذي بسببه وبتوفيق من الله عز وجل أصبحت الإمارات في مصاف الدول الأكثر سعادة والأكثر تحقيقاً للمنجزات الوطنية في جميع المجالات، مؤكداً سموه أن هذا النهج سيتواصل بالعمل الجاد والنوعي في سبيل تحقيق المزيد من المنجزات التي تعزز سعادة ورفاهية مجتمع الإمارات.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية اتباع منهجية غرس قيم العطاء والبذل والتسامح في نفوس الأجيال وتنشئتهم على ثقافة الإيجابية والتفاؤل والأمل، مشيداً سموه بدور البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية في إطلاق الخطط والمبادرات المتنوعة التي تهدف إلى دعم ثقافة السعادة والعطاء في مجتمع الإمارات.

لوحة فنية

من جانبها، قدمت معالي عهود الرومي شرحاً حول لوحة فنية من عمل أطفال الإمارات، حيث تضم اللوحة بعض رسومات الأطفال الذين كانوا ضمن آلاف طلبة المرحلة الابتدائية المشاركين في رسم ملامح شعار البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية من خلال مبادرة السعادة والإيجابية ‏في عيون أطفال الإمارات، حيث تمت دعوتهم بوصفهم خبراء السعادة للتعبير عن تصورهم للسعادة والإيجابية من خلال الرسم.

وأشارت معاليها إلى أن المبادرة اعتمدت طابعاً تكاملياً قام على حشد جهود الأطفال لتحقيق نتائج متميزة وجسدت نهج حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي ترى أن تحقيق السعادة ونشر ‏الإيجابية عملية وطنية مشتركة.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة.

تعيين

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارين بتعيين كل من خليفة محمد حمد فارس المزروعي وكيلاً لدائرة النقل والدكتور محمد راشد أحمد الهاملي مديراً عاماً لمكتب أبوظبي التنفيذي. أبوظبي ـ البيان