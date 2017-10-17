ريم الهاشمي: المرأة في قلب مسيرة التنمية بالإمارات

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي أن دولة الإمارات لم تكتف بإشراك النساء في مجالات العمل بل وضعتهن في قلب مسيرة التنمية من أجل تحقيق الازدهار والتطور من خلال تمكينهن وتقديم الدعم في المجالات كافة ليتمكن من المشاركة وإطلاق قدراتهم نحو بناء المجتمع والدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الانتقال بالشركات المملوكة للنساء إلى المستوى التالي» التي عقدت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤخراً بواشطن وبحضور جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولي وفيليب اتش لو هورو المسؤول التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وابنة الرئيس الأميركي ومستشارته إيفانكا ترامب.

تمويل المشاريع النسائية

وتم إلقاء الضوء على مبادرة تمويل المشاريع النسائية وهي مبادرة مبتكرة للنهوض بريادة الأعمال النسائية ومساعدة النساء في البلدان النامية على زيادة وصولهن إلى التمويل والأسواق والتكنولوجيا والشبكات اللازمة لبدء ونمو الأعمال التجارية.

والتي أعلنت عنها إيفانكا ترامب في قمة مجموعة العشرين الأخيرة في هامبورغ في ألمانيا وتلقت المبادرة ما يزيد على 325 مليون دولار في صورة التزامات من مانحين من 13 دولة بما يتجاوز الأهداف المبدئية للمبادرة بنحو 100 مليون دولار. والإمارات من بين أهم المساهمين في مبادرة تمويل رائدات الأعمال «We-Fi» من خلال تعهدها بتقديم 50 مليون دولار.

جهود الإمارات

وخلال المناقشات ألقت معالي ريم الهاشمي الضوء على جهود الإمارات التي قامت بها من خلال سنها للقوانين ومراجعتها بصفة مستمرة من أجل تعزيز التكافؤ والمساواة لفئات المجتمع كافة دون تميز أو تحيز للنوع مما جعل الإمارات أول دولة عربية تتمكن من سد الفجوة بين الجنسين في مجال العمل.

وشددت على التزام الإمارات الاستراتيجي والمستمر بدعم التمكين الاقتصادي للنساء باعتباره عاملاً أساسياً في النجاح والسعي لاحتلال مكانة بارزة بين المانحين المساهمين في مبادرة تمويل رائدات الأعمال.

وشهدت قيمة تمويل مشاريع المساعدات الخارجية الإماراتية لتمكين المرأة كالتدريب المهني للنساء ودعم رائدات الأعمال في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل معدل نمو بلغ 47% في المئة مقارنة بالعام الماضي مما يعطي مؤشراً قوياً على الدعم الكبير التي توليه الإمارات في هذا المجال ومساعدة النساء في جميع أنحاء العالم.