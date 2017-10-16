وزارة الدفاع تنظم مؤتمر «القادة لحروب القرن الواحد والعشرين» 22 أكتوبر

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تنطلق يوم الأحد المقبل الموافق 22 أكتوبر فعاليات المؤتمر السنوي للوزارة الذي يحمل عنوان "مؤتمر القادة لحروب القرن الواحد والعشرين".

وقال الدكتور إسماعيل البلوشي المتحدث الرسمي لمؤتمر وزارة الدفاع خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بنادي الضباط في أبو ظبي ان من الموضوعات الاستراتيجية الهامة المتمثلة في كلمة رئيسية بعنوان"شكل الحرب المتغير في القرن الواحد والعشرين" تليها كلمة رئيسية أخرى بعنوان "استخدام وسائل الإعلام والدبلوماسية الرقمية في الحروب".

وأوضح أن الجلسة الأولى ستتناول"الاستراتيجيات الحكومية اللازمة لمواجهة التهديدات الناشئة وآليات الاستجابة الفعّالة" فيما ستتناول الجلسة الثانية "الخطاب الاستراتيجي والتأثير" بينما ستناقش الجلسة الثالثة "جيوسياسية التقدم التقني والاقتصادي".

وأضاف الدكتور اسماعيل البلوشي أن اليوم الثاني من المؤتمر سيركز على ورش عمل تخصصية بناءً على مخرجات وتوصيات اليوم الأول للخروج بالرؤى التكاملية والتوافقية على مستوى جميع المكونات الوطنية.

وقال إن وزارة الدفاع اختارت موضوع مؤتمرها في إطار كونها مؤسسة استباقية تستشرف المستقبل وتتعامل مع التحديات على المستوى الاستراتيجي للدفاع وتتزامن مع التطلعات المستقبلية والخطط الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والتزاماً لرسالتها في ضمان الدفاع عن دولة الإمارات وحماية مصالحها من خلال فهم البيئة الاستراتيجية وتصميم سياسات واستراتيجيات دفاع موجهة نحو المستقبل.

وذكر أن المعرفة الاستراتيجية والاستعداد المسبق أصبحا يشكلان ضرورة استراتيجية في البيئة الأمنية المعاصرة مشيراً إلى أن المؤتمر سيتيح التوصل إلى فهم مشترك لتهديدات الأمن المتطورة وتأثيرها المحتمل محلياً وإقليمياً وسيسهم في زيادة المعرفة الاستراتيجية الضرورية بطبيعة الصراعات المعاصرة والمستقبلية من خلال تقديم أحدث الرؤى المتعلقة بحروب القرن الواحد والعشرين واستعراض تأثيرات التهديدات المحتملة الناشئة والمتغيرة على البيئة الأمنية الاستراتيجية و ذلك عبر جلسات وورش المؤتمر التي سيٌحيها نخبة من القيادات والخبراء من القطاعات الوطنية العسكرية والمدنية في الدولة ومن المجتمع الدولي من ذوي الاختصاص المعنيين بمجالات الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل والبيئة الأمنية الاستراتيجية.

وأوضح المتحدث الرسمي لمؤتمر وزارة الدفاع الدكتور إسماعيل البلوشي إن المؤتمر سوف يشهد حضور أكثر من 500 ضيف من كبار القادة على المستوى العسكري والمدني ومن المسؤولين والخبراء والمتخصصين والأكاديميين على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي ومن منتسبي المؤسسات الوطنية في مختلف قطاعات ومستويات مكونات القوى الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر الدكتور إسماعيل البلوشي أن الصراع في حروب القرن الواحد والعشرين بات يشمل جميع مكونات المجتمع مشيراً إلى أن أنماط الحروب التي تتعلق بعالم السياسة وعالم الاقتصاد والمال وعالم الطاقة والحروب الإلكترونية والمعلوماتية والبيولوجية والبيئية والتهديدات التي تستهدف عقيدة الإنسان حوولاءه وأفكاره والحروب الاتصالية والإعلامية والنفسية بالغة الأثر التي يشهدها العالم.