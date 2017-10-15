مذكرة تفاهم بين «شرطة دبي» و«وطني الإمارات» لتعزيز الهوية الوطنية

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة وطني الإمارات، في نادي الضباط بمنطقة القرهود، وذلك في إطار دعم أهداف الطرفين المشتركة في تعزيز الهوية الوطنية وغرس وتنمية روح الولاء والانتماء والمحافظة على القيم المجتمعية وتدعيمها.

ووقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وعن مؤسسة وطني الإمارات سعادة ضرار بالهول الفلاسي المدير العام للمؤسسة، بحضور سعادة اللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والاستاذة تميمة محمد النيسر مدير إدارة الفعاليات والأنشطة في مؤسسة وطني الإمارات، والسيد محمد خليفة بن عزير المهيري مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار التعاون والشراكة مع مؤسسة وطني الإمارات التي تُعنى بتعزيز والحفاظ على الهوية الوطنية الإماراتية وقيم المواطنة الصالحة وتنمية المجتمع، وترسيخ دعائم الرؤية الموحدة لها بين شرائح المجتمع المختلفة ونشر المفاهيم والأسس الداعمة لممارسات الانتماء والولاء الوطني.