محمد بن راشد يستقبل رئيس اركان القوات المسلحة الباكستانية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم سعادة الفريق أول قمر جاويد باجوا رئيس اركان القوات المسلحة الباكستانية .

وقد تباحث سموه والمسؤول العسكري الباكستاني بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي .. حول عدد من القضايا ذات الصلة بتطوير علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين ومجمل الاوضاع في المنطقة .

كما تطرق الحديث الى دور الجالية الباكستانية في الدولة حيث اشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالدور البناء لأبناء الجالية الباكستانية وإسهامهم في مسيرة الإعمار والبناء بشكل فاعل .

والى ذلك تقدم الفريق أول قمر جاويد بالشكر والتقدير الى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على ما تقدمه دولة الإمارات من مساعدات خيرية وانسانية للشعب الباكستاني مثمنا غاليا المشاريع الإنمائية التي تنفذها الجهات المختصة في الدولة على الاراضي الباكستانية بتوجيهات من قيادتها المعطاءة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

كما اشاد رئيس اركان القوات المسلحة الباكستانية بالتطور المذهل الذي تشهده دولة الإمارات على كل الصعد منوها بالنمو الحضاري والاقتصادي والسكاني الذي تشهده الدولة بفضل حكمة قيادتها الرشيدة وسياستها الانفتاحية المتوازنة والمعتدلة اقليميا ودوليا .

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

ومعالي الفريق ركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة و خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي و اللواء طلال حميد بالهول الفلاسي وعدد من كبار الضباط.