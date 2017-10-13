تحذيرات للسائقين بسبب تشكل الضباب على مناطق الدولة

دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين إلى توخي الحذر وخفض السرعة بسبب تشكل الضباب الذي يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية خاصة على مناطق متفرقة في الدولة.

وتوقع المركز في بيان أمس أن يكون الطقس اليوم رطباً ليلاً وصباحاً مع تشكل الضباب على مناطق متفرقة وتظهر السحب المنخفضة بعد الظهر شرقاً تكون ركامية على الجبال قد يصاحبها سقوط أمطار وغبار وأتربة مثارة خاصة غرباً نهاراً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

والرياح شمالية غربية وشرقية إلى شمالية شرقية على الساحل الشرقي وخفيفة إلى معتدلة على اليابسة وسرعتها 15 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتر في الساعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر تصل إلى 55 كيلومتر في الساعة والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج بحر عمان. ويكون الطقس اعتباراً من الغد وحتى الاثنين رطباً ليلاً وصباحاً مع تشكل الضباب على مناطق متفرقة ويتركز صباح غداً على المناطق الداخلية والشمالية وغبار وأتربة مثارة خاصة غرباً نهاراً مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة.

وتستمر الرياح الشمالية الغربية بالتأثير على الدولة تكون معتدلة على اليابسة ونشطة السرعة إلى قوية أحياناً على البحر وسرعتها من 25 إلى 40 كيلومتر في الساعة تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة أحياناً والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.