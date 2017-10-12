مدني أم القيوين يسيطر على حريق ويخلي 100 شخص

تمكنت فرق الاطفاء والانقاذ بإدارة الدفاع المدني في أم القيوين من السيطرة على حريق اندلع في أحد المنازل بمنطقة البلاد القديمة في أم القيوين؛ كما اخلت 100 شخص يقطنون في 11 منزلا جوار المنزل الذي احترق .

وقال العقيد خميس ابراهيم بو لصلي نائب مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات إدارة الدفاع المدني في أم القيوين في تمام الساعة 4:30 عصراً يفيد بوجود حريق بإحدى المنازل بمنطقة البلاد القديمة.

وعلى ضوء البلاغ هرعت سيارات الدفاع المدني وسيارات الاسعاف الوطني إلى مكان الحادث وعند وصول فرقة الاطفاء تمكنت من إخماد النيران بالمنزل ومحاصرة النيران للحيلولة دون انتقالها إلى المنازل المجاورة، كما قامت فرقة الانقاذ من إخلاء عدد مئة شخص من 11 منزلاً من القاطنين وأخذهم إلى مكان آمن.

وقال بو لصلي نائب أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحادث بدقة واحترافية عالية حيث تمكنت من السيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار للمنازل المجاورة؛ كنا أن رجال الدفاع المدني يحرصون على تلبية نداء الواجب والوصول إلى موقع الحادث في دقائق معدودة والسيطرة على الحريق بكل دقة واحترافية للحفاظ على الأرواح والممتلكات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وناشد الجمهور بعدم التجمع والتجمهر في مثل هذه الحالات بالقرب من موقع الحريق، حفاظاً على أرواحهم، والتي تعرقل الانتقال السريع وعدم قيام رجال الإطفاء والشرطة بمهامهم على أكمل وجه، حيث أن وجود الجمهور بالقرب من موقع الحريق يؤدي إلى عرقلة رجال الإطفاء أثناء تأديتهم واجباتهم .