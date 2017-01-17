تعرف إلى طقس الدولة خلال الأيام القادمة

دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين ومستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب تكون الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية صباح اليوم وغدا.

وحث المركز في بيان له اليوم السائقين على ضرورة خفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية وخاصة صباحا، مشيرا إلى أن الجو سيكون غائما جزئيا خاصة شرقا والرياح شمالية غربية تتحول إلى شرقية وجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا خاصة على البحر الذي سيكون مضطربا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم الخميس فسيكون غائما جزئيا مع احتمال سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا شرقا والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط يضطرب أحيانا في بحر عمان فيما تزداد كميات السحب يومي الجمعة والسبت مع فرصة سقوط أمطار خاصة شمالا وشرقا .

البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي وفي بحر عمان خاصة مع السحب الركامية.