القوات البرية تحتفل بتخريج 23 دورة تخصصية

شهد اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية الاحتفال الذي أقامته قيادة القوات البرية بمناسبة تخريج 23 دورة تخصصية لضباط وضباط صف والأفراد.

حضر الاحتفال الذي أقيم في معهد القوات البرية عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وبدأت فعالياته بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم بعدها ألقى قائد معهد القوات البرية كلمة بهذه المناسبة رحب فيها براعي الحفل والحضور، وقال: «إن طريق العِلم هو طريق التميز، وهو طريق الاحترافية، وهو سبيلنا لتنفيذ واجباتنا في الذود عن حمى الوطن لكنه طريق يتطلب الاجتهاد الدائم وعدم التردد والسعي المستمر في طلب العِلم».

وأضاف: «سنبقى الجنود الأوفياء المخلصين لهذا الوطن الغالي ولقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله».

جوائز

وفي ختام الحفل قام اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية بتوزيع الجوائز على أوائل خريجي الدورات والتقاط الصور التذكارية معهم.

يذكر أن معهد القوات البرية يسعى من خلال رسالته للارتقاء بجودة التعليم سعياً إلى المزيد من الاحترافية والتميز المهني.