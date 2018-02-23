طلاب اتصال «القاسمية» في زيارة علمية إلى « البيان »

نظّمت كلية الاتصال بالجامعة القاسمية زيارة علمية للطلاب إلى «البيان» لتعريفهم بواقع الممارسة المهنية والوقوف على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الإنتاج الصحافي المطبوع والإلكتروني.

وبدأت الزيارة بقسم الابتكار التفاعلي والذي يستهدف رصد الواقع من خلال إنتاج الفيديوهات التي توضح للقارئ ذلك الواقع في أقل وقت ممكن، وتعرف الطلاب على آلية العمل في هذا القسم وكيفية إنتاج الفيديوهات ومراحل إنتاجها من خلال الاستماع لشرح نظري وعملي.

تجهيزات

وانتقل الطلاب إلى صالة التحرير في الصحيفة وهي صالة عصرية مجهزة بأحدث الأدوات التقنية والتكنولوجية المتخصصة، كما أنها صالة مفتوحة وبلا أوراق، والصحافيون ينجزون أعمالهم إلكترونياً.

وتابع الطلاب زيارتهم بجولة في الأقسام الفنية بالصحيفة ليتعرفوا على طبيعة الإنتاج فيها حيث توقفوا عند قسم التصوير الصحفي وأحدث التقنيات المستخدمة فيه ثم قسم الإخراج الصحفي ومراحل ما قبل الطبع في الصحيفة المطبوعة باستخدام برامج التصميم المختلفة، ولاحظ الطلاب انتهاء وجود الأوراق في هذا القسم أيضاً وأن الإنتاج بالكامل يتم من خلال تبادل الصفحات والتعليمات على شبكة الصحيفة الإلكترونية.

واختتمت الزيارة بالتعرف على آلية العمل في قسم «الأونلاين» حيث استمع الطلاب لشرح وافٍ عن طبيعة العمل في هذا القسم وعن أحدث التقنيات المستخدمة في النشر الرقمي.