الحمادي: محمد بن زايد قائد استثنائي لا يتوانى عن تحفيز الطلبة

قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ان النجاح الذي حققه المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، هو نتاج اهتمام ورعاية ودعم القيادة الرشيدة.

لافتاً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قائد استثنائي ملهم وقدوة، ورعايته للتعليم ممتدة ومتواصلة، مشيرا إلى أن سموه لا يتوانى عن تحفيز أبنائه وبناته من طلبة العلم وبمختلف الطرق والوسائل، وهو اليوم يفخر بما أنجزه الطلبة وحققوه في سبيل تحقيق تطلعاتكم، وتشييد لبنات الوطن.

جاء ذلك في كلمة للحمادي خلال الحفل الختامي في اليوم الأخير من فعاليات المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار أمس.

واستمر المهرجان على مدار 5 أيام في دبي فستيفال آرينا ضمن شهر الإمارات للابتكار، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشهد فعاليات اليوم الأخير للمهرجان، معالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عهود الرومي وزيرة دولة للسعادة، ومعالي سارة الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، بحضور قيادات تربوية، ونخبة من الخبراء ورواد المعرفة، وبمشاركة العديد من الطلبة والميدان التربوي والمختصين في الشأن التعليمي.

وتقدم معاليه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تشريفه لنا بزيارة فعاليات المهرجان، ودعمه المتواصل للتعليم وطلبة العلم، وهو ما ترك أثراً طيباً في نفوس الطلبة والحضور. وقال الحمادي في كلمته، موجهاً خطابه للطلبة:

«إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معكم دائماً يتابعكم عن قرب، أخباركم وإنجازاتكم وطموحاتكم تصله أولاً بأول، وتفرحه ويفخر بها».

وأوضح معاليه أن ثمة 100 مشروع ابتكاري خاض أصحابها منافسات قوية، وجعلت من المهرجان الذي احتضنها، بوابة لها للخروج إلى العلن، لافتاً إلى أن جميعها مشاريع بجودة عالية، استغرقت الجهد والتفكير والحماسة الشديدة من قبل روادها.

لقب

وأكد أن جميع المشاركين في الحدث يستحقون بكل تأكيد هذا الموقع، وهذا اللقب «الاستثنائيون» وهذا الثناء والاهتمام من قبل القيادة الرشيدة.

وتقدم معاليه بالشكر الجزيل إلى راعي هذا الحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معتبراً إياه معلم الأجيال وقدوتها، كما تقدم بالشكر إلى جميع القيادات والمسؤولين وخبراء المعرفة ورواد العلم والمعلمين والطلبة وأولياء أمور، وكل من كان له بصمة ملهمة وواضحة في هذه التظاهرة العلمية المتمثلة في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقال إن جميع المشاركين أسهموا بإثراء الحدث، لافتاً إلى أن المهرجان شكل منصة رائدة بما تضمنه من فعاليات مبتكرة وعروض قيمة وأهداف مستقبلية، مشدداً على أنها ليست حكراً على أحد، بل المجال مفتوح لكل مجتهد وقائد وملهم بأن يكون عالماً ومبتكراً ومخترعاً، مبيناً أن الفكرة تولد من الرغبة في التغيير، ونحن في الإمارات نستعد للتغيير للولوج إلى عالم أكثر تعقيداً بتقنياته وذكائه وعلمه ولكن بالطبع أكثر خيراً وفائدة للبشرية.

صناع المستقبل

ووجه حديثه للطلبة، قائلاً: أنتم الأمل، وصناع المستقبل، والجيل الذي سيحمل راية الوطن في كل محفل، لقد استمعتم خلال فترة انعقاد المهرجان على مدار 5 أيام متواصلة إلى تجارب رائدة من رواد المعرفة، واطلعتم على جانب مهم من التطورات المتلاحقة.

وما ستكون عليه مستقبلاً في مجالات حيوية، مثل الابتكار والذكاء الاصطناعي، والتقنية الحديثة، وعلوم الفضاء، والروبوت، والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها الكثير وهي جميعاً اليوم تندرج ضمن توجهات وأجندة دولتنا الحبيبة.

منظومة

ومن جهته أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية مروان الصوالح أن الابتكار منظومة متكاملة وركيزة أساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، معتبراً أنه لا يمكن أن يحدث ذلك إلا بتضافر الجهود وتسخير العوامل التي تدفع طلبتنا على استثمار طاقاتهم ومواهبهم وقدراتهم في هذا المجال الحيوي.

وأضاف الصوالح أن الطالب هو المستهدف الرئيس من العملية التعليمية، وبالتالي فإن وزارة التربية تعمل على تحقيق أفضل المعايير والممارسات التعليمية والتربوية التي ترتقي بمعارفه وقدراته، وتهيئته بالشكل الأمثل عبر توفير البيئة التعليمية المحفزة على الابتكار.

تكريم

وشهد حفل الختام تكريم الطلبة المشاركين في مختلف أقسام المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث فاز بجائزة «العالم الإماراتي الشاب» الطالب سلطان بن بدر من مدرسة الراعفة عن اختراعه روبوت الطوارئ.