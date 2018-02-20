3 طالبات بأم القيوين ينجحن في إنتاج الطاقة النظيفة من مياه البحر

ابتكرت 3 طالبات مواطنات يدرسن في مدرسة الشارقة الأميركية الخاصة في أم القيوين، هن عائشة سيف وبدور عبدالله وعائشة يوسف، وجميعهن يدرسن بالصف الحادي عشر متقدم، مشروعاً لإنتاج الطاقة الكهرومائية من مياه البحر، فأنشأن بحيرة اصطناعية على ارتفاع كيلومتر، زودت بتوربينات بلاستيكية بعد إحكام إغلاقها، فقمن بضخ المياه بها عبر أنابيب بلاستيكية ومضخات تم تجهيزها لتوليد الطاقة النظيفة.

وأكدت الطالبات أن العمل بالمشروع استمر شهراً وبتكلفة 1000 درهم، حيث تم شراء المواد المستخدمة في عملية التوليد من أسواق الإمارة.

وقالت الطالبة عائشة سيف إن فكرة المشروع أتت بالاتفاق مع زميلاتي بالصف على إيجاد بديل للطاقة التقليدية لإنتاج الطاقة المتجددة النظيفة.

وأكدت زميلتها الطالبة عائشة يوسف أن إدارة المدرسة قد رحبت بالفكرة ودعمتهن حتى تم تطويرها.

من جهتها تقول الطالبة بدورعبدالله إن مشروعهن يهدف إلى إيجاد طاقة نظيفة من الطاقة المائية.