علي بن يحيى.. المدرسة بين يدي أولياء الأمور

وسط مشاغل الحياة اليومية، قد يشكّل التواصل مع المدرسة عبئاً على بعض أولياء الأمور، وقد يكتفي بعضهم بالاطمئنان إلى وضع ابنه الدراسي عبر محادثة بسيطة معه، أو من خلال مجلس أولياء الأمور، إن حالفه الحظ وتوافق موعده مع جدول عمله، فيما يعزف البعض الآخر تماماً عن التواصل مع المدرسة، ليس نتيجة إهمال منهم، ولكن لعدم توافر وسيلة فورية وسهلة تساعدهم على معرفة ما يجري في مدارس أبنائهم وسط مشاغلهم اليومية.

المشكلة ذاتها واجهت علي بن يحيى، رائد أعمال واختصاصي تجربة مستخدم، عمل جاهداً لإيجاد حل لهذه المشكلة من خلال خبرته في عالم البرمجة، وأوضح ابن يحيى أنه فكر ملياً للوصول إلى حل يمكّنه من الاطلاع على حالة أبنائه الدراسية بشكل مستمر، إلى أن ابتكر فكرة School Voice، وهي عبارة عن منصة تواصل ذكية باللغتين العربية والإنجليزية لتعزيز التواصل بضغطة زر بين أولياء الأمور والمدارس عبر هواتفهم الذكية.

ميزات

وأضاف ابن يحيى أن المنصة الذكية تتكون من لوحة تحكم تمكّن المدرسة من إنشاء وإرسال رسائل نصية فورية يتلقاها أولياء الأمور عبر التطبيق ذاته مجاناً على هواتفهم المحمولة، ويمكنهم في الوقت نفسه الرد الفوري على رسائل المدرسة بضغطة زر واحدة.

وأوضح أن منصة التواصل لا تعود بالفائدة على أولياء الأمور فقط، إذ إنها تعمل على توفير أداة سهلة ومريحة للمدرسة لتلقي ردود فورية من أولياء الأمور بنظام ذكي، بما يكفي لتوفير تقارير وجداول توضح مدى تفاعل أولياء الأمور مع المدرسة من دون الحاجة إلى أي خلفية تقنية للتعامل مع المنصة.

وبيّن علي أن الهدف منSchool Voice هو مساعدة ولي الأمر على أن يبقى على اطلاع دائم وتواصل مستمر مع المدرسة بأقل مجهود ممكن عبر هاتفه النقال، وتمكين المدرسة من تلقي ردود فورية من ولي الأمر. وأضاف أن التطبيق يقدم تجربة مستخدم سهلة وتفاعلية، إذ يوفر خاصية الردود المحددة مسبقاً التي تتيح لأولياء الأمور خيارات القبول والرفض وتأكيد الاطلاع وتسديد الدفعات المالية الصغيرة، إضافة إلى خاصية إخطار ولي الأمر بحالات الطوارئ مع رسالة تفيد بضرورة تواصله مع المدرسة ويصاحبها إنذار صوتي، وبيّن أيضاً أن خاصية الصوت تعمل على هواتف أندرويد حتى وإن كانت على الوضع الصامت لضمان اطلاع ولي الأمر عليها.

الحل الأمثل

وأضاف أن وجود منصة تواصل تدار من قِبل المدرسة هو الحل الأمثل لأولياء الأمور لتوفير مصدر موثوق للمعلومة يحفظ خصوصية الطالب وولي الأمر والمدرسة أيضاً، نظراً إلى أن الأسرة تؤدي دوراً كبيراً في تحفيز الأبناء على التفوق الدراسي والارتقاء بأدائهم العلمي، دون الحاجة للانتظار إلى حين صدور درجات نهاية الفصل لنعرف مستوى أداء الطالب في المدرسة، إذ يمكّن التطبيق ولي الأمر من الاطلاع على تقييم ابنه والتواصل مع المدرسة.