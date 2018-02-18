طلبة مدرسة محمد بن خالد يقدمون 12 ابتكاراً لخدمة أصحاب الهمم

قدم طلاب وطالبات مدرسة محمد بن خالد الحلقة الأولى في منطقة العين 12 ابتكاراً تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، الذي ينظّم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي يمثل حدثاً وطنياً يؤكد حتما أن دولة الإمارات تعمل على تحويل الابتكار إلى منهج عمل وأسلوب حياة.

وقالت علياء الهاملي مديرة المدرسة إن مفهوم الإبداع والابتكار حديث الأكاديميين والباحثين في كافة المؤتمرات عالمياً ولا سيما في شهر الابتكار، ومن هذا المنطلق نحرص دائما كمدرسة حكومية لبناء فكر واع وخلق جيل متسلح بالعلم والبحث والابتكار والريادة، ولا نرضى إلا أن نستمر في العمل الدؤوب الجاد لتحقيق أعلى معايير الريادة والابتكار.

وقالت وضحه الشامسي اختصاصية مصادر التعلم في المدرسة إننا بحاجة إلى تحفيز جيل المستقبل لننمي لديهم روح التفكير الإبداعي والثقة بالنفس، ولاستخراج الطاقات الإبداعية لطلابنا قمنا بعمل جلسة العصف الذهني لضخ ابتكارات تخدم فئة أصحاب الهمم، حيث عبر الطلبة عن رغبتهم الملحة لمساعدة هذه الفئة وتسهيل الخدمات لديهم في المجتمع المحلي وذلك من مدارس ومستشفيات ومطاعم ومحلات وغيرها الكثير، مؤكدة أن الطلاب قدموا ابتكاراتهم في معرض «العين تبتكر» بهدف خلق منصة تفاعلية بينهم وبين الجهات المعنية المشاركة.

باقة

وقدمت نوف الكعبي، طالبة في الصف الرابع ابتكار«الساعة الرقمية»، وهي ساعة مشابهة لساعة اليد ولكنها تحتوي على 3 حساسات مهمة لخدمة أصحاب الهمم، وهي للتنبيه في وقت الخطر، وللتذكير بموعد الدواء، ولمعرفة خارطة الأماكن، كما تتميز هذه الساعة بسهولة حملها ودقة عملها.