15 ألف مشارك بمسيرة دبي العطاء للتعليم 2018

شارك 15,000 فرد أمس في الدورة التاسعة من المسيرة السنوية، من أجل التعليم التي تنظمها دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وجاءت هذه المبادرة المجتمعية التي تأتي احتفالاً بعام زايد 2018، تعبيراً عن التضامن مع الملايين من الأطفال والشباب في البلدان النامية الذين يمشون ما معدله ثلاثة كيلو مترات يومياً للوصول إلى المدرسة. وبالمقارنة مع السنوات السابقة، شهدت هذه الدورة من مسيرة دبي العطاء من أجل التعليم زيادة في المشاركة من قبل الشركات والمؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دعم

وفي معرض تعليقه على الإقبال الكبير الذي شهدته مسيرة دبي العطاء من أجل التعليم لهذا العام، قال طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: «نحن سعداء للغاية بما رأيناه من دعم استثنائي من قبل أفراد المجتمع الإماراتي بشكل مستمر تجاه هذه القضية النبيلة التي ندعمها.

، ونتوجه بالشكر الجزيل إلى شركائنا والرعاة والمتطوعين والداعمين والدوائر المحلية والهيئات الحكومية الذين يسهمون بشكل كبير ومستمر في إنجاح مسيرة دبي العطاء السنوية. إنّ الدعم السخي الذي نتلقاه من جميع أنحاء الدولة سيساعدنا من دون شك في توسيع نطاق جهودنا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال والشباب في البلدان النّامية».

تطور

وقال الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية: «يسعدني جداً المشاركة كل سنة في مسيرة دبي العطاء من أجل التعليم. لقد لاحظت أن الحدث يشهد تطوراً مستمراً حيث إن عدد المشاركين والمؤسسات التي تدعم هذه المبادرة يزداد بشكل كبير كل عام.

وأنا سعيد كذلك لرؤية عدد كبير من الأطفال يشاركون في المسيرة ويستمتعون بوقتهم، لأن هذه هي الغاية من وراء هذه المبادرة. إن هذا الحدث من دون شك هو أفضل طريقة لبدء نهاية الأسبوع».

وقال ديفيد هيلي، الرئيس التنفيذي لشركة إيتنا إنترناشونال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: إن النّجاح الذي حققته مسيرة دبي العطاء من أجل التعليم اليوم تثبت أن هناك إحساساً حقيقياً بإشراك المجتمع هنا في دولة الإمارات ورغبة حقيقية في مساعدة الآخرين الذين ربما يكونون أقل حظاً.

وقد أتاحت هذه المبادرة للمشاركين فرصة التمتع بوقتهم وممارسة النشاطات، وفي الوقت نفسه التعرف عن المعانات التي يعيشها بعض الأطفال.

وقال رضوان أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة إفكو، أحد الرعاة الرئيسيين للمبادرة: من دواعي السرور حقاً أن نرى الآلاف من الناس من مختلف مناحي الحياة وأنحاء مختلفة من العالم يجتمعون للتعبير عن التضامن من أجل هذه القضية النبيلة.

وتعليقاً على مشاركته في من مسيرة دبي العطاء من أجل التعليم هذا العام، قال تنينوشا ميندوزا: «إنه لشيء مبهج رؤية الكثير من العائلات والأصدقاء يشاركون في دعم هذه القضية الهامة.

رعاة

وتشمل الجهات الراعية الرئيسية لدورة هذا العام من مبادرة «المسيرة من أجل التعليم» شركة «إفكو» و«إتنا»، وانضمت إليهما شركة شيفرون راعياً. وجاءت مجموعة الطاير والروضة الابتدائية من بين أولى المؤسسات التي سجلت للاشتراك.

وحظيت المبادرة بدعم من شركاء دبي العطاء بما فيهم شبكة الإذاعة العربية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وبلدية دبي وشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي وموقع «إكسبات وومن» وهيلز للدعاية والإعلان ومجموعة آي تي بي الإعلامية، وهيئة الطرق والمواصلات.