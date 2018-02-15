«التربية» تفتح باب التسجيل لطلبة التعليم العام في المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل لطلبة التعليم العام في المدارس الحكومية، بدءاً من يوم الأحد 18 فبراير ويستمر لغاية يوم الخميس 29 مارس المقبل.

أما بالنسبة للطلبة المستجدين، فأكدت الوزارة في تعميم إداري صادر عن قطاع العمليات المدرسية أن تلك الفئة من الطلبة تشمل صفوف رياض الأطفال الأولى والثانية لمواطني دولة الإمارات وأبناء المواطنات، إضافة إلى طلبة الصف الأول لمواطني مجلس التعاون الخليجي وحملة جوازات الإمارات سارية المفعول، إضافة إلى الفئتين المذكورتين.

وحددت وزارة التربية في تعميمها الذي حصلت «البيان» على نسخه منه، أن سن القبول للطلبة في المستوى الأول من رياض الأطفال يشمل من أكمل الرابعة من عمره بحلول 31 ديسمبر 2018، أما المستوى الثاني من الروضة فيشمل من أكمل الخامسة من عمره، والصف الأول لمن أكمل السادسة من عمره.

وعن شروط تسجيل طلبة التعليم العام، أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالتسجيل ببطاقة الهوية فقط، كما يكون التسجيل متاحاً للطلبة ضمن العمر القانوني فقط ومن تنطبق عليهم الشروط، وعدم قبول الطلبة كمستمعين بالروضة أو في المدرسة.

كما تلتزم الإدارات المدرسية بالتسجيل مباشرة على نظام المعلومات الطلابية، وعدم السماح للطلبة بالانتظام بالدراسة في بداية العام الدراسي إلا بعد التأكد من اعتماد ملف الطالب من قبل الوزارة على النظام نفسه، أما المدارس ومراكز رياض الأطفال فتلتزم بقبول الطلبة المستجدين وفق توزيع المناطق السكانية.

ومن الشروط أيضاً التأكد من وجود جميع الأوراق الثبوتية الخاصة بالطالب وولي الأمر، وتحصيل مبلغ ألف درهم رسوم الوجبات الخاصة برياض الأطفال مع إضافة سند القبض بالنظام فور تسجيل الطالب.

واختارت الوزارة ثلاثة مراكز لمراجعة أولياء الأمور، وهي مركز التدريب بعجمان لخدمة العملاء من الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، ومركز مدرسة الأمة بدبي، ومركز عبدالله بن الزبير لخدمة العملاء في الشارقة والفجيرة والشرقية.