500 طالب وتربوي في ورشة مؤهّلة لمنافسات «بالعلوم نفكر»

أكدت ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لدائرة البرامج في مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، تركيز المؤسسة على تقديم الدعم العلمي والتقني للطلبة، المشاركين في المسابقة الوطنية «بالعلوم نفكر»، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم وأفكارهم العلمية، وفق معايير البحث العلمي العالمية في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال ورش العمل المتخصصة، التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في فندق دوست الثاني بدبي، وضمت أكثر من 500 طالب وتربوي ومرشد من مدرسي العلوم وفنييّ المختبرات بالمدارس الثانوية الحكومية والخاصة والجامعات في دبي والمناطق الشمالية، وبمشاركة خبراء ومتخصصين في مجالات العلوم المختلفة.

وأعلنت الحبسي في تصريحات لوسائل الإعلام، عن انعقاد مسابقة ومعرض «بالعلوم نفكّر» في نسخته الجديدة للعام 2018، في الفترة من 16-18من أبريل المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، مؤكدة أهمية تلك الورش لتمهيد الطريق أمام الطلبة وتكسبهم خبرات متعددة في تصميم مشاريعهم والمنافسة من خلال أفكارهم الابداعية.

وشهدت الورش مناقشة عدد من مشروعات طلبة المدارس والجامعات، التي جاءت تحاكي مجالات متنوعة منها «البيئة والطاقة والفضاء، والعلوم والذكاء الاصطناعي، في وقت تركز جهود مؤسسة الإمارات على تحفيز وتمكين وإلهام الشباب الإماراتي على الابتكار في مجالات العلوم المختلفة، وكجزء من أنشطة البرنامج الذي يسعى إلى اكتشاف المواهب العلمية الشابة).